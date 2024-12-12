Происшествия

Три бани сгорели в Псковской области за выходные

Три бани сгорели на территории Псковской области за прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Видео: ГУ МЧС России по Псковской области

Днем 14 декабря поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Костюжино Великолукского района. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Позже поступило сообщение о пожаре в деревне Корж Порховского муниципального округа. Баня выгорела изнутри по всей площади и в хозяйственной постройке сгорела кровля. Возможной причиной возгорания стала неисправность дымохода отопительной печи. Огнеборцами МЧС России спасен жилой дом и хозяйственная постройка, к ликвидации привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

На следующий день, 15 декабря, вечером поступило сообщение о пожаре в бане в деревне Чухово Себежского района. Предположительная причина - короткое замыкание внутри бани.