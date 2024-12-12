Происшествия

Проверку по сообщению о гибели двух пенсионеров при пожаре проводят в Пыталовском округе

Проверку по сообщению о гибели двух человек при пожаре проводят в Пыталовском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

15 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Бороусы Псковской области тел мужчины и женщины со следами воздействия высоких температур.

Пострадавшими являются 77-летний мужчина и его 76-летняя супруга, проживавшие в доме вдвоем. По полученной информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

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В настоящее время по материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.