Происшествия

Два пенсионера погибли при пожаре в Псковской области

Два пенсионера погибли во время пожара в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа сегодня ночью, 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в поступило сегодня ночью. Огонь охватил дом и хозяйственную постройку и распространился на общей площади 66 квадратных метров. К тушению привлекались семь специалистов пожарной охраны и три единицы техники.

При ликвидации возгорания обнаружены двое погибших пенсионеров: 77-летний мужчина и 76-летняя женщина. Предварительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.