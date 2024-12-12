Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Легкая кухня»
Обследования без очередей и хамства
Воспитатели будущего
Образовательная среда
Господин Рейтингомер
Что привезти из Пскова?
Платное лечение
Защитить от хулиганов
«Истфакт» Ленин в Пскове
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Третий этап Муниципальная реформа
От стекляшки до «чебурашки»
 
 
 
ещё Происшествия 12.12.2024 09:510 По факту жестокого убийства собаки по кличке Мухтар в Гдове возбудили уголовное дело 15.12.2024 10:400 Два пенсионера погибли при пожаре в Псковской области 14.12.2024 19:350 Женщину с короткой стрижкой ищут в Великих Луках 14.12.2024 18:550 Пскович угрожал сожитильнице убийством и получил условный срок 14.12.2024 16:100 Пожар в многоквартирном доме ликвидировали в Пскове 14.12.2024 15:000 Житель Пушкинских гор погасил задолженность почти 400 тысяч рублей после ареста автомобиля
 
 
 
Самое популярное 08.12.2024 18:407 Фотофакт: Новогодняя ель засияла в центре Пскова 11.12.2024 15:410 Суд признал законным требование демонтировать в Пскове вывеску «Красное&Белое» 09.12.2024 18:025 Рейтингомер: приговор за клевету, побег из политики и памятник Жириновскому в Пскове 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 12.12.2024 14:220 Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Два пенсионера погибли при пожаре в Псковской области

15.12.2024 10:40|ПсковКомментариев: 0

Два пенсионера погибли во время пожара в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа сегодня ночью, 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба МЧС России по Псковской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в поступило сегодня ночью. Огонь охватил дом и хозяйственную постройку и распространился на общей площади 66 квадратных метров. К тушению привлекались семь специалистов пожарной охраны и три единицы техники.

При ликвидации возгорания обнаружены двое погибших пенсионеров: 77-летний мужчина и 76-летняя женщина. Предварительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

Теги: #происшествие #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы нагрузку на сегодняшних школьников чрезмерной?
В опросе приняло участие 272 человека
15.12.2024, 11:000 33% псковичей в новогоднюю ночь включат голубые огоньки только для фона - опрос 15.12.2024, 10:400 Два пенсионера погибли при пожаре в Псковской области 15.12.2024, 10:200 Госдума рассмотрит законопроекты об ужесточении наказаний за продажу вейпов детям 15.12.2024, 10:000 Спектакль «Жребий» дважды покажут в Пскове 15 декабря в рамках «Кулов-феста»
15.12.2024, 09:400 РЖД возобновили движение поездов между Россией и Китаем спустя четыре года 15.12.2024, 09:200 Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января 2025 года 15.12.2024, 09:000 Чаепитие организуют в псковском микрорайоне Овсище в Международный день чая 14.12.2024, 23:350 «Нашему радио» исполнилось 26 лет
14.12.2024, 22:020 Водитель Lada Priora врезался в мачту освещения в Пскове 14.12.2024, 21:491 Количество операций на сердце в Великолукском филиале Псковской областной больницы выросло вдвое 14.12.2024, 21:334 Главные решения съезда «Единой России» прокомментировал делегат от Псковской области 14.12.2024, 21:001 Российская вакцина от рака будет бесплатной
14.12.2024, 20:250 Завершился очередной этап работы по переключению сетей теплоснабжения в Остров-3 14.12.2024, 20:153 Тарифы ЖКХ в следующем году проиндексируют почти на 12% 14.12.2024, 19:552 В Госдуму внесли проект о переработке немаркированных товаров 14.12.2024, 19:350 Женщину с короткой стрижкой ищут в Великих Луках
14.12.2024, 19:142 Александр Козловский: Наше будущее за технологическим лидерством России 14.12.2024, 18:550 Пскович угрожал сожитильнице убийством и получил условный срок 14.12.2024, 18:400 Новогодние огни на ели зажгли в Великих Луках 14.12.2024, 18:390 Владимир Якушев назначен секретарем генерального совета «Единой России»
14.12.2024, 18:200 Пассажир погиб при столкновении Ford Focus с грузовиком в Великолукском районе 14.12.2024, 18:100 Владимир Путин призвал не перенаправлять обращения граждан в бюрократические инстанции 14.12.2024, 17:500 Мужчина пострадал в ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Невелем 14.12.2024, 17:302 «Единая Россия» внесла изменения в устав партии
14.12.2024, 17:070 Водитель цементовоза скончался в ДТП в Гдовском районе 14.12.2024, 16:540 В Дновском районе приступили к расчистке улиц от снега 14.12.2024, 16:430 «Единая Россия» планирует завершить реализацию народной программы к 2025 году 14.12.2024, 16:303 Митрополит Матфей провёл выездное совещание по строительству храма на Завеличье
14.12.2024, 16:100 Пожар в многоквартирном доме ликвидировали в Пскове 14.12.2024, 15:500 95-летие отметила жительница Псковского района 14.12.2024, 15:350 Андрей Турчак попросил не продлевать его членство в генеральном совете «Единой России» 14.12.2024, 15:000 Житель Пушкинских гор погасил задолженность почти 400 тысяч рублей после ареста автомобиля
14.12.2024, 14:400 Столетний юбилей отметила дновская долгожительница 14.12.2024, 14:333 Псковская делегация прибыла на XXII съезд партии «Единая Россия» 14.12.2024, 14:200 Кукольный спектакль про Рождество покажут псковичам в Палатах у Сокольей башни 14.12.2024, 14:090 Авиарейс Псков — Москва задержали на четыре часа
14.12.2024, 13:381 Стенд о проектах псковских первичных отделений «Единой России» представлен на XXII съезде партии 14.12.2024, 13:200 Фотофакт: Малые архитектурные формы ставят у здания бывшего «Октября» в Пскове 14.12.2024, 13:000 Новогоднюю сказку о рыбаке и рыбке покажут в Печорах 14.12.2024, 12:400 Продолжается поиск псковича со шрамом над левым глазом
14.12.2024, 12:190 Александр Козловский: Народная программа «Единой России» создаёт новые условия для развития Псковской области 14.12.2024, 12:100 В Усвятах установят памятник певице Ольге Сергеевой 14.12.2024, 12:010 В пленарном заседании на съезде «Единой России» примут участие около 2 тысяч человек 14.12.2024, 11:500 Смертельное ДТП произошло на трассе «Псков» в Ленобласти
14.12.2024, 11:300 Нетрезвый водитель повторно попался дорожной полиции в Пскове 14.12.2024, 11:100 На съезде «Единой России» обновят руководящие органы и народную программу 14.12.2024, 10:550 Метель прогнозируют на территории Псковской области 15 декабря 14.12.2024, 10:400 Фильм о Крещении Руси снимали на объектах Псковского музея-заповедника
14.12.2024, 10:403 В Госдуму внесут законопроект о ежегодной 13-й пенсии ко дню рождения 14.12.2024, 10:200 Почти 46% псковичей заказывали товар и услуги онлайн — Псковстат 14.12.2024, 10:010 Экскурсия об истории древнего Изборска пройдет в эти выходные 14.12.2024, 09:400 Открытый чемпионат Пскова по пауэрлифтингу собрал более 70 спортсменов из разных городов
14.12.2024, 09:200 «Росгосстрах» в Псковской области помог провести презентацию Chery Tiggo 4 Pro 14.12.2024, 09:000 Елочные базары заработают с 15 декабря в Пскове 13.12.2024, 22:000 Спрос на работников сферы продаж увеличился перед Новым годом – аналитики 13.12.2024, 21:400 Новогодняя открытка юного псковича заняла третье место на международном конкурсе
13.12.2024, 21:300 Спектакль «Станционный смотритель» представляют в псковском театре 13 декабря 13.12.2024, 21:200 Псковичка отправится на скамью подсудимых за совершение пяти преступлений 13.12.2024, 21:000 Новый год в кругу семьи планируют встретить 73% псковичей — опрос 13.12.2024, 20:481 Немкин: Сумма штрафов Viber за последние два года превысила 1,8 млн рублей
13.12.2024, 20:440 Дмитрий Белюков принял участие в собрании Олимпийского комитета России 13.12.2024, 20:400 Крыпецкий монастырь посетили участники международного проекта Минобрнауки 13.12.2024, 20:300 В России заблокировали Viber за нарушения закона 13.12.2024, 20:200 Двор Постникова приглашает псковичей на новогодние мастер-классы и экскурсии
13.12.2024, 20:110 Псковские палаты. Спасти и сохранить 13.12.2024, 20:000 Жительница Локнянского округа лишилась свободы за неуплату своему ребенку 84 тысяч рублей 13.12.2024, 19:361 Вадим Самойлов с репертуаром группы «Агата Кристи» выступает в Пскове 13.12.2024, 19:211 Экс-руководитель аппарата Псковской гордумы стал зампредом экономического совета ЛДПР
13.12.2024, 19:001 Съемки программы «Играй, гармонь» проходят у Псковского театра 13.12.2024, 18:380 Прямой поезд Мурманск-Псков пустят через Новгородскую область 13.12.2024, 18:200 «Круглый стол»: Быть классным. ВИДЕО 13.12.2024, 18:160 Фестиваль шопинга пройдет в ТРК «Акваполис» 14 декабря
13.12.2024, 17:550 Выход опасен: псковские синоптики предупреждает об отсутствии ледяного покрова 13.12.2024, 17:510 «Псковавтотранс» временно закрывает продажу билетов 13.12.2024, 17:490 Андрей Козлов: Удобрения не сильно влияют на рост цен на сельхозпродукцию 13.12.2024, 17:380 Жителям Пскова посоветовали приложения для эффективного обучения онлайн
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru