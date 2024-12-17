Происшествия

Около 4 миллионов рублей перевели псковичи мошенникам

Около четырех миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными махинаторами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук, Порхова и Печор звонили неизвестные. Они представлялись правоохранителями, а также сотрудниками других организаций. Под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств завладели сбережениями людей.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых пользователей интернета при осуществлении ими на одном из популярных сайтов операций купли-продажи товаров, в частности, фрезерного станка и мотобуксировщика. А другие аферисты, взломав аккаунты граждан, под видом знакомых и родственников также украли деньги.

В итоге потерпевшие не досчитались в общей сложности около четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию, где возбудили уголовные дела. Проводится расследование.