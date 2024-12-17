Происшествия

Воспользовавшийся найденной банковской картой порхович может сесть в тюрьму на 6 лет

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, совершившего хищение денег с чужого банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе предварительного расследования установили, что житель Порховского района 12 ноября обнаружил на дороге банковскую карту, которую присвоил себе и стал оплачивать ею покупки в магазинах Порхова в период с 11:12 по 11:36 12 ноября, тем самым совершив хищение находящихся на банковском счете денежных средств.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.