Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за хищение автотоваров

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковичку, которая совершила хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

19 декабря около 17 часов в дежурный отдел вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Труда, поступил сигнал тревоги.

На место происшествия направили экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали 21-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала автотовары.