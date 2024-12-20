Происшествия

Житель Локнянского округа осужден за кражу зарядки для аккумулятора

48-летний житель Локнянского муниципального округа осужден за совершение двух краж: денежных средств с незаконным проникновением в жилой дом и зарядного устройства для аккумуляторной батареи из гаража (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ и пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В суде установлено, что в период с мая по июнь 2023 года мужчина три раза незаконно проникал в дом пожилых хозяев, которым оказывал помощь в ведении хозяйства, и совершил кражу денежных средств на общую сумму 35 000 рублей, которые впоследствии потратил на продукты питания и спиртное. В июле 2024 года он из гаража этих же собственников похитил зарядное устройство для аккумуляторной батареи, которым распорядился по своему усмотрению.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, смягчающих наказание обстоятельств суд за два преступления назначил наказание в виде 1 года и 3 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Приговор пока не вступил в законную силу.