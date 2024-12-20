Происшествия

Около 800 тысяч рублей похитили мошенники у псковичей

Несколько жителей Пскова и Псковского района поддались на уловки злоумышленников и лишились в общей сложности более 800 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям областного центра и Псковского района звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими и сотрудниками других организаций. Они предложили свои услуги под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные счета». Предлагалось также решить вопрос с получением дополнительного заработка в Сети.

В итоге нечистые на руку лица завладели денежными средствами доверчивых людей на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.