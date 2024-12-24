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Супруги из Пскова стали жертвами мошенников

24.12.2024 17:20|ПсковКомментариев: 0

Семейная пара из Пскова перевела «другу» деньги и попалась на уловку мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Жителю города Пскова пришло сообщение от друга с просьбой перевести деньги в размере 6000, затем его жене пришло сообщение с просьбой о переводе 14 тысяч рублей. Поскольку ранее друг просил в долг деньги и всегда вовремя возвращал, супруги не задумываясь перевели деньги на карту друга. Спустя время позвонил друг и сообщил, что его аккаунт взломан.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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