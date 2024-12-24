Происшествия

Двухквартирный дом горел в невельской деревне Туричино из-за короткого замыкания

В деревне Туричино Невельского муниципального округа произошел пожар в двухквартирном жилом доме на улице Центральной, сообщение о возгорании поступило 25 декабря в 17:06. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки на веранде квартиры. Специалисты МЧС спасли хозяйственную постройку. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

А в 19:53 в Великих Луках на улице Гоголя произошло горение мусора в подвальном помещении многоквартирного дома. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.