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Великолучанке отсрочили лишение свободы за сбыт наркотиков до достижения ее ребенком 14 лет

Великолукским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении незаконного сбыта на территории города Великие Луки наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

Судом установлено, что в августе 2023 года безработная и не имеющая постоянного источника дохода великолучанка за 2 500 рублей продала своей знакомой наркотическое средство «соль».

Приговором суда подсудимая признана виновной. Суд, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, отсрочив отбывание данного наказания до достижения ее ребенком 14-ти летнего возраста.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.