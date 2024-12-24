Происшествия

Жизни троих детей унесли пожары в Псковской области в 2024 году

Трое детей погибли при пожарах в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил глава ГУ МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин в программе «Обратный отсчет» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Из 73 человек, погибших при пожарах в 2024 году, к сожалению, погибли трое детей. Один ребенок в Дедовичах, в многоквартирном жилом доме. И при пожаре в Островском районе. Там сложный пожар был, деревня Демешкино, жилой дом, погибли двое детей. Мать тоже была госпитализирована с этого пожара, в последующем скончалась в больнице. К сожалению, вот такой печальный для нас пожар», - рассказал Сергей Лаврухин.

В 2023 году в Псковской области при пожарах погиб один ребенок.