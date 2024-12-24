Происшествия

Псковская администрация пытается принудительно изъять участок у «Почты России»

Администрация города Пскова обратилась в суд с иском к АО «Почта России» о принудительном изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Администрация города Пскова в феврале 2024 года издала постановление об изъятии земельного участка (город Псков, улица Вокзальная, дом 25а) и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд муниципального образования «Город Псков» в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения.

Исходя из текста данного постановления, в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения предусмотрено изъятие земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности АО «Почта России».

Несогласие общества в части оценки (стоимости) имущества, а также подписания соглашения об изъятии, послужили основанием для подачи администрацией иска в суд.