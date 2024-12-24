Происшествия

Пскович из Борисовичи угнал «азиатов» из Ленобласти на 8,5 миллионов рублей

38-летний житель Пскова по подозрению в серии угонов заключен под стражу, сообщает главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



Фото здесь и далее: официальный сайт телеканала «78»

В августе в Ленинградской области похитили три автомобиля: Kia Sorento Prime стоимостью 2,5 миллиона рублей в Луге, Toyota RAV4 за 3,8 миллиона рублей в посёлке Большой Сабск Волосовского района и Kia K5 за 2,2 миллиона рублей в деревне Старополье Сланцевского района.

В ходе расследования была установлена причастность к совершению преступлений участников организованной преступной группы из жителей Псковской области — ранее судимых за совершение аналогичных преступлений 38-летнего военнослужащего, уроженца Ленинграда, и 46-летнего жителя псковской деревни Борисовичи. По фактам хищений возбуждены уголовные дела. В связи с тем, что один из фигурантов является военнослужащим, дела переданы для дальнейшего расследования в военный следственный отдел следственный комитет западного военного округа.

Военного задержали 28 декабря на территории Псковской области и доставили в следственный комитет, после чего заключили под стражу. В ходе обысков по местам жительства и регистрации изъяты электронные блоки управления двигателей от автомобилей, мобильные телефоны, ключи зажигания и брелоки сигнализации от автомобилей различных марок.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье о краже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к этому причастна организованная группа, специализирующаяся на хищениях корейских, японских и китайских машин. В нее входили двое двое ранее судимых жителей Пскова.

Дома у фигурантов провели обыски, обнаружены электронные блоки управления двигателей, ключи зажигания и брелоки сигнализации. 46-летнего сообщника и угнанные машины ищут.