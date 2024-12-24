Происшествия

Нежилой дом горел в Локнянском округе 31 декабря

В двухквартирном нежилом доме размером 10х10 метров в Локнянском муниципальном округе, деревне Подберезье на улице Советской произошло возгорание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Никто не пострадал.

В поселке городского типа Бежаницы на улице Смольной пожарные ликвидировали возгорание в бесхозной постройке. Огонь повредил стены и потолок на общей площади 2 кв.м. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. Строение удалось спасти.

В Плюсском район, Плюсской волости, в деревне Лышницы на улице Малые Лышницы пожарные ликвидировали возгорание в надворной постройке размером 3х3 метра. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.