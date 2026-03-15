 
Происшествия

На принудительное лечение отправят псковичку, ударившую ножом мать и знакомого

Первым заместителем города Пскова утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера к 39 – летней местной жительницы. Женщина обвиняется в нанесении ножевых ранений матери и знакомому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова. 

Инцидент с матерью произошёл в сентябре 2025 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своей матери удар ножом в область подбородка. Пострадавшая получила лёгкие травмы. Позже мать и дочь помирились.

Спустя месяц, в конце октября, женщина снова проявила агрессию. Она пришла в гости к знакомому, с которым распивала спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине удар ножом в область груди слева. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки и гемотораксом, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Следственными органами была назначена комплексная психолого–психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой женщина не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом характера совершенного общественно опасного деяния женщина нуждается в применении к ней принудительных мер медицинского характера.

