Двое жителей Псковской области потеряли около 2 млн рублей в результате телефонного мошенничества

В Псковской области двое жителей — из Пскова и Себежского муниципального округа — стали жертвами телефонных мошенников. Обманщики, выдавая себя за правоохранителей и сотрудников различных организаций, выманили у потерпевших в общей сложности около двух миллионов рублей.

Злоумышленники связывались с жертвами по телефону и через мессенджеры. Используя убедительные легенды, они представлялись работниками правоохранительных органов и других официальных структур. Ключевым элементом обмана стал ложный рассказ о необходимости перевести деньги на «безопасный счёт». Под влиянием этих аргументов потерпевшие совершили переводы, лишившись крупных сумм.

Осознав, что их обманули, пострадавшие обратились в полицию. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела. Сейчас следователи тщательно выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают причастных к преступлению и собирают доказательную базу.