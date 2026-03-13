В Пскове троих граждан Таджикистана заключили под стражу по обвинению в финансировании терроризма

Псковским городским судом в закрытом судебном заседании рассмотрено ходатайство старшего следователя СО УФСБ России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих граждан Республики Таджикистан, двое из которых также являются гражданами Российской Федерации, обвиняемых в финансирование терроризма, группой лиц по предварительному сговору, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия обвиняемые, достоверно осведомленные о том, что деятельность международной террористической организации «Исламское государство»* признана в Российской Федерации террористической и запрещена на ее территории, находясь в г. Псков, вступили в совместный преступный сговор, направленный на финансирование терроризма путем содействия террористической деятельности участникам указанной террористической организации в виде финансовой помощи, совместно осуществили сбор денежных средств в интересах указанной террористической организации. В последующем собранные ранее ими денежные средства были преданы безналичным переводом на банковские реквизиты счета, который используется для сбора денежных средств в целях финансирования международной террористической организации и обеспечения её деятельности, направленной на организацию, подготовку и совершение преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Обвиняемые свою вину в ходе следствия признали в полном объеме, просили об избрании в отношении них меры пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства их семей.

В удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста судом отказано.

Обвиняемые заключены под стражу по 10 мая 2026 года.

* решением Верховного Суда РФ признана террористической, деятельность на территории РФ запрещена