Уголовное дело завели на двух укравших одежду из магазина псковичек

В суд направлено уголовное дело в отношении двух женщин в возрасте 32 и 43 лет, совершивших кражу одежды из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В январе две подруги встретились в торговом центре, где посидели в кафе, а затем направились в магазин одежды, поскольку хотели обновить гардероб.

Находясь в магазине, женщины рассматривали одежду, после чего одна подруга предложила другой украсть вещи, та согласилась.

Одна из подруг взяла со стеллажа вешалку с черным платьем и, пока никто не видит, сняла платье с вешалки и поместила его под подол другого платья на вешалке, которое было у нее в руках, а пустую вешалку повесила обратно. Таким же способом она спрятала джемпер и майку. Подойдя к примерочной, в руках у женщины была одна вешалка с черным платьем, внутри которого находилось платье, джемпер и майка.

Вторая подруга таким же способом спрятала платье и джемпер. Подойдя к примерочным, женщины направились в дальнюю кабинку, где сняли с вешалок спрятанную одежду, оторвали этикетки и бирки, а затем положили все в пакет и в сумку.

После примерки они оставили вещи, с которыми заходили в примерочную, и направились к выходу из магазина. Но спустя пару минут одну из девушек окликнули сотрудники магазина и попросили показать сумку. Пока она показывала сумку, в которой ничего не оказалось, и общалась с сотрудниками магазина, ее подруга направилась к выходу из торгового центра - на улицу. Спустя пару минут ее догнали сотрудники магазина и также попросили показать сумку. Женщина показала сумку, но в ней не было похищенной одежды.

Оказывается, она успела достать из сумки пакет с одеждой и кинула его под автомобиль, который стоял на парковке. А когда сотрудники магазина ушли, она достала пакет с одеждой из-под машины.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативное наказание, одним из которых является лишение свободы на срок до 5 лет.