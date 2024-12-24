Происшествия

22 человека спасли при пожаре в жилом доме в Пскове

Пожар произошёл в квартире пятиэтажного дома на улице Металлистов в Пскове сегодня, 2 января. Пожарные МЧС России спасли 22 человека, двое из которых дети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России/ Telegram-канал

Специалистам спасательной службе сообщили о возгорании в 06:44. Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно локализовали очаг возгорания на площади 15 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.

Пожарными МЧС России спасено 22 человека, из них двое детей. Один человек пострадал, на данный момент его направили в медицинское учреждение.

Предварительно, причиной пожара могло стать занесение постороннего источника зажигания.