Происшествия

Ночью в небе над областью сбит БПЛА самолетного типа — Михаил Ведерников

БПЛА самолетного типа сбит в небе над Псковской областью этой ночью. Работают оперативные службы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В связи с этим напоминаю - работу ПВО снимать запрещено! При звуках работы ПВО остерегайтесь падающих фрагментов! Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено!» - подчеркнул губернатор.

При обнаружении нужно звонить: 112, оцепить своими силами радиус от места обнаружения 200 метров. «Не допускайте никого к месту обнаружения до приезда экстренных служб», - призвал Михаил Ведерников.