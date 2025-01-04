Происшествия

Росгвардейцы задержали пьяного угрожавшего ножом в торговом центре в Великих Луках

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия нетрезвого гражданина, который угрожал ножом работнику торгового центра в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 5 января около 14:30, когда наряд группы задержания Росгвардии получил сообщение о том, что в торговом центре на Октябрьском проспекте мужчина угрожает ножом сотруднику магазина.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы установили, что 34-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал нож и стал угрожать физической расправой работнику торгового центра после того, как тот попросил его покинуть помещение.

Сотрудники Росгвардии предприняли необходимые меры и задержали подозреваемого.