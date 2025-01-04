Происшествия

Десятки населенных пунктов на севере Псковской области остались без электричества

Аварийное отключение шести электролиний 10 кВт зафиксировано в Плюсском муниципальном округе. Без электричества остался 71 населенный пункт, более 1100 человек. Об этом сообщила глава муниципального образования Наталья Иванова.

По ее словам, работает 6 аварийно-восстановительных бригад.

Как сообщалось ранее, в связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики региона переведены в режим повышенной готовности. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения в условиях снегопада. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом.