Общество

В режиме повышенной готовности работают энергетики в Псковской области

Из-за неблагоприятных погодных условий филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения в условиях снегопада.

«Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», - пояснили в компании.

121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).