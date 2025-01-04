Происшествия

Псковские спасатели раскрыли подробности пожара, при котором погибла 51-летняя женщина

При пожаре в жилом доме на улице М.Пынто в Себеже выгорела комната размером 2х2,5 метров, а дом бы закопчен по всей площади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«При ликвидации пожара обнаружена погибшей женщина 1973 года рождения. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом», - рассказали в МЧС.

Как сообщалось ранее, пожар произошел 7 января. Сотрудниками следственного управления СК России по Псковской области проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре.

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Кроме того, 7 января, в деревне Псковки (Бежаницкий муниципальный округ) специалистами был ликвидирован пожар в жилом доме. Огнем повреждены дом изнутри и кровля. Предварительная причина – неисправность дымохода отопительного котла. Как отметили в ГУ МЧС России по Псковской области спасено 4 хозяйственные постройки.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области