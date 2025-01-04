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УФАС поддержала жалобу Росгвардии на условия аукциона по охране МФЦ в Пскове

Комиссия Псковского УФАС России рассмотрела жалобу Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии на положения извещения о проведении электронного аукциона на оказание комплекса охранных услуг для Государственного бюджетного учреждения Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг и муниципальных услуг Псковской области» (МФЦ). Об этом сообщили в официальном Telegram-канал Псковского УФАС России.

ФГУП «Охрана» заявило, что его права и законные интересы были ущемлены действиями комиссии заказчика, так как частная охранная деятельность не распространяется на объекты, связанные с хранением защищённой полиграфической продукции. Таким образом, право участия в этой закупке частных охранных организаций было предоставлено неправомерно.

После изучения материалов дела комиссия Псковского УФАС признала жалобу обоснованной. Однако, учитывая тот факт, что на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной системе выдано не было.

Вместе с тем, материалы дела были переданы должностному лицу для проведения административного расследования в отношении ответственного лица.