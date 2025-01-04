Происшествия

Около миллиона рублей заполучили мошенники от псковичей

Около миллиона рублей не досчитались несколько жителей региона в результате мошеннических действий неустановленных лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук и Струг Красных звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков, менеджерами и брокерами. И под разными предлогами завладели сбережениями граждан.

В частности, аферисты пообещали своим собеседникам организовать дополнительный заработок в Сети, а также предложили для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета».

В итоге, люди потеряли в общей сложности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.