Происшествия

Псковича приговорили к году тюрьмы за дискредитацию ВС РФ

Псковский городской суд 20 января вынес приговор в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в дискредитации использования Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В конце июля 2023 года пскович разместил в социальной сети комментарий, дискредитирующий деятельность Вооруженных сил Российской Федерации.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Гражданину назначили наказание с применением статьи 73 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, каналов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 2 года.