Происшествия

Неустановленный мошенник похитил у псковича более 8 млн рублей

Неустановленное лицо похитило более 8 миллионов рублей у псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Из материалов дела следует, что неустановленное лицо с использованием мобильной связи в ходе телефонного разговора в мессенджере с гражданином под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» совершило хищение более 8 миллионов рублей, которые потерпевший перевел на номера банковских счетов. Указанные действия причинили потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере.

Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.