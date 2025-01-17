Происшествия

Великолучанин поджег пальто своей матери

45-летнего жителя Великих Лук подозревают в покушении на уничтожение имущества (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокурате города.

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В ходе следствия установлено, что в конце июня 2024 года обвиняемый поругался со своей матерью на фоне злоупотребления спиртными напитками.

После конфликта мужчина, находясь в квартиры матери, при помощи зажигалки поджег висящее в коридоре пальто, после чего ушел спать.

Потерпевшая, почувствовав запах дыма, своевременно обнаружила пожар и потушила его, предотвратив тем самым распространение огня на всю квартиру.

Санкция части 2 статьи 167 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.