Происшествия

В одном из торговых комплексов Пскова найдена фальшивая банкнота

Купюру номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки изъяли в областном центре. Фальшивка была обнаружена 21 января в одном из торговых комплексов Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Стражи правопорядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денежных знаков, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.