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Четыре года в колонии строгого режима проведет великолучанин за серию краж

Четыре года в колонии строгого режима проведет житель города Великие Луки за серию краж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего великолучанина, обвиняемого в совершении пяти преступлений против собственности.

Суд установил, что мужчина под предлогом осуществления звонка взял у незнакомца мобильный телефон, который забрал себе и скрылся. Также, находясь у банкомата, где не была завершена операция по просмотру баланса своего банковского счета, великолучанин ввел на клавиатуре банкомата сумму 10 000 рублей. После этого банкомат выдал ему деньги, которые обвиняемый забрал и скрылся.

Кроме того, мужчина обнаружил на тротуаре мобильный телефон, принадлежащий незнакомой ему великолучанке, и забрал указанный телефон.

Также он, находясь в помещении одного из магазинов города Великие Луки, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к стеллажу с товаром и взял карты памяти и кард-ридер для карт памяти. После этого вышел из магазина, минуя кассу.

Помимо этого, подсудимый, используя мобильный телефон, который ему передал незнакомый гражданин, чтобы тот совершил звонок, тайно отправил смс-сообщение на номер «900», переведя с банковской карты жертвы 10 000 рублей на банковский счет своего знакомого, который, не зная о преступном умысле подсудимого, передал ему поступившие на счет деньги.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал великолучанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), двух преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По совокупности преступлений мужчине назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.