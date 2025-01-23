Происшествия

Житель Псковского района получил срок за удар по голове собеседника кухонным топором

55-летнего жителя Псковского района наказали за причинение тяжкого вреда здоровью собеседника при помощи кухонного топора, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В суде подсудимый, не оспаривая обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении, полностью признал вину в совершении преступлений, раскаялся в содеянном, пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков возникла словесная ссора, и он ударил своего собеседника по голове первым попавшимся предметом - кухонным топором.

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, опасный для жизни.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы, взяв под стражу в зале суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.