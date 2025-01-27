Происшествия

Нелегальный оборот оружия в Печорском округе: под суд попали двое злоумышленников

Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из УФСБ России по Смоленской области пресекли незаконную деятельность двух граждан Российской Федерации, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в 2023 году один из фигурантов осуществлял поиск предметов времён Великой Отечественной войны в лесном массиве Печорского района. Здесь он обнаружил несколько единиц огнестрельного оружия, патроны, гранаты и иные взрывные устройства, пригодные для использования. Вопреки федеральным законам, запрещающим свободный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории Российской Федерации лицам, не имеющим полученного в установленном порядке разрешения на право приобретения, хранения и ношения оружия и боеприпасов, гражданин присвоил оружие и взрывные устройства, незаконно перевозил их и хранил.

Позже он вступил в преступный сговор со своим знакомым. Последний нашел покупателя, которому злоумышленники незаконно сбыли пистолет системы «Маузер» и винтовку системы «Мосина», пригодные для производства выстрелов.

Таким образом, один из фигурантов Печорским районным судом признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств), и оба гражданина признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ (Незаконный сбыт огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору).

Первому фигуранту назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Второму – в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать сроки они будут в колониях строгого режима.

Приговоры вступили в законную силу.