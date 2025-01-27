Происшествия

Более двух с половиной миллионов рублей отдали псковичи мошенникам

Более двух с половиной миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными махинаторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Острова звонили неизвестные. Они представлялись правоохранителями, сотрудниками банков и других организаций. И путем разнообразных ухищрений, в частности, под предлогами предотвращения попыток оформления кредитов на собеседников и необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также предоставления им дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями доверчивых людей. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и отдельных пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание подобных негативных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности.