Происшествия

«Сотрудник» Центрального банка РФ украл почти два миллиона рублей у псковички

Мошенник под видом сотрудника Центрального банка РФ похитил у псковички 1,9 миллионов рублей через социальную сеть Телеграмм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» мошенник похитил денежных средств на сумму 1 миллион 900 тысяч рублей, которые потерпевшая перевела на различные номера банковских счетов.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.