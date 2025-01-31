Происшествия

Жители Невеля и Псковского района подозреваются в фиктивной регистрации граждан

Жители Невеля и Псковского района подозреваются в нарушениях миграционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2024 году в одной из деревень на территории Псковского района не работающая местная жительница 1957 года рождения осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации.

А в Невеле в минувшем году безработный горожанин 1976 года рождения фиктивно зарегистрировал гражданку Российской Федерации без фактического ее пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.