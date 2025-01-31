Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного перехода семи граждан Ирака через границу с Белоруссией

В минувшие выходные сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области предотвратили попытку незаконного перехода группы из семи граждан Ирака через границу с Белоруссией в Себежском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Всех иностранцев оштрафовали за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из них за пределы Российской Федерации.

Судебные приставы по ОУПДС до исполнения решения суда доставили всех нарушителей в центр временного содержания иностранных граждан.