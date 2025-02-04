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Иван Цецерский предположил, что Александр Грацкий напишет заявление об отправке на СВО

Суровым назвал приговор бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому экс-глава города Иван Цецерский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 февраля, Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Грацкого. Он признан виновным по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном и особо крупном размере) и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн 700 тыс. рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

«10 лет - сурово! Я не знаю сути дела, но, на первый взгляд, достаточно серьезный срок наказания», - сказал Иван Цецерский, комментируя Псковской Ленте Новостей вынесенный приговор.

Также бывший глава города не исключил, что Александр Грацкий может отправиться в зону проведения специальной военной операции. Напомним, в апреле прошлого года он в ходе судебного заседания заявлял о подаче соответствующего заявления в Министерство обороны РФ.

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«Наверное, в ближайшее время будет его заявление об отправке на СВО», - предположил бывший глава города.

Напомним, Иван Цецерский работал главой Пскова с 2009 по 2019 год. Александр Грацкий был назначен начальником управления городского хозяйства администрации Пскова в 2022 году, заместителем главы администрации города он стал в 2023 году.