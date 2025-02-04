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Иван Цецерский предположил, что Александр Грацкий напишет заявление об отправке на СВО

04.02.2025 14:42|ПсковКомментариев: 0

Суровым назвал приговор бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому экс-глава города Иван Цецерский в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 февраля, Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Грацкого. Он признан виновным по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном и особо крупном размере) и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн 700 тыс. рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. 

«10 лет - сурово! Я не знаю сути дела, но, на первый взгляд, достаточно серьезный срок наказания», - сказал Иван Цецерский, комментируя Псковской Ленте Новостей вынесенный приговор. 

Также бывший глава города не исключил, что Александр Грацкий может отправиться в зону проведения специальной военной операции. Напомним, в апреле прошлого года он в ходе судебного заседания заявлял о подаче соответствующего заявления в Министерство обороны РФ.

 
«Наверное, в ближайшее время будет его заявление об отправке на СВО», - предположил бывший глава города.  

Напомним, Иван Цецерский работал главой Пскова с 2009 по 2019 год. Александр Грацкий был назначен начальником управления городского хозяйства администрации Пскова в 2022 году, заместителем главы администрации города он стал в 2023 году. 

Пресс-портрет
Цецерский Иван Николаевич Экс-глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы
Теги: #Дело Грацкого
Источник: Псковская Лента Новостей
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