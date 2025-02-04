Происшествия

Незаконный ввоз партии оптики пресекли псковские таможенники

Сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Бурачки в багаже гражданина России обнаружили 460 очков для коррекции зрения с различными линзами и оправами, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Мужчина пытался ввезти партию оптики, не декларируя, в сумках среди личных вещей. Гражданин пояснил, что вез очки в Москву для продажи.

Таможенный орган принял решение о признании товаров, перемещаемых в данном случае через таможенную границу, товарами не для личного пользования. Партию очков гражданин должен был задекларировать в общем порядке с подачей декларации на товары.

На мужчину возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».