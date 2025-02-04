Происшествия

Пскович ответит в суде за покупку спиртного за фальшивые деньги

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который попытался расплатиться в магазине поддельной купюрой «Банка приколов», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Обвиняемый, находясь дома и употребляя алкоголь, решил купить дополнительную порцию спиртного, однако у него не оказалось наличных денег. Вспомнив о наличии купюры достоинством 5000 дублей «Банка приколов», он решил использовать её для оплаты покупок в магазине.

Выбрав товары, мужчина подошел к кассе и предложил продавцу фальшивую купюру. Продавец, будучи пожилой женщиной, не проверил подлинность купюры и принял её в счёт оплаты. Таким образом, обвиняемый причинил магазину ущерб на сумму 5000 рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.