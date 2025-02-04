Происшествия

Студент и пенсионерка из Пскова лишились денег после общения с кибермошенниками

Неизвестные злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами псковичей на общую сумму более четырехсот тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти февральские дни пожилой жительнице областного центра позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасный счет» завладел денежными средствами собеседницы. А псковский студент лишился денег при попытке осуществления операции купли-продажи товара на одном из интернет-сайтов.

В итоге, не досчитавшись свыше четырехсот тысяч рублей, потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства случившегося.