Происшествия

Псковичка попросила знакомого присмотреть за домом и лишилась имущества

Пскович предстанет перед судом по обвинению в краже стиральной машины и микроволновки у своей знакомой, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

В октябре 2024 года местная жительница отправилась в гости к подруге, где пробыла три дня. В это время в ее частном доме проживал знакомый, с которым она ранее распивала спиртные напитки. Женщина попросила присмотреть за домом во время ее отсутствия, поскольку дверь дома не закрывается.

Мужчине потребовались денежные средства, и он решил продать стиральную машину, находящуюся в доме. На улице он встретил мужчину, которому и продал ее за 4 000 рублей.

Спустя некоторое время, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина продал прохожим и микроволновку, находящуюся дома.

Когда женщина вернулась из гостей домой, то заметила пропажу бытовой техники, кроме того, она утверждала, что ее знакомый также похитил у нее электрическую мясорубку, пальто сиреневого цвета, кнопочный телефон, фен, а также тушь. В ходе расследования уголовного дела факт хищения указанного имущества знакомым женщины не подтвердился, поскольку у нее в доме бывало много людей, в том числе без определенного места жительства, а дверь в дом не запирается.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.