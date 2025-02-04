Происшествия

Житель Пскова три дня оплачивал покупки чужими банковскими картами и ответит в суде

Житель Пскова попал под суд за хищение денег с найденных банковских карт, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В начале декабря пскович решил прогуляться по улице, где нашел лежащие на земле две банковские карты. На следующий день он направился в магазин, где совершил покупку и оплатил ее найденными картами.

На протяжении трех дней пскович в магазинах и в общественном транспорте расплачивался этими банковскими картами, хотя понимал, что они ему не принадлежат. Всего он потратил 11 300 рублей, после чего решил более ими не расплачиваться и выкинул их.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.