Происшествия

Мужчина в камуфляже пропал в Островском районе

33-летний Александр Желнов пропал в островской деревне Заборовье. С 31 января 2025 года его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. Был в камуфляжную куртку, черные спортивные штаны и черные галоши.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-921-219-69-26 или 112.