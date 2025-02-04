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Избрана мера пресечения нападавшему с винтовкой на продавца торгового павильона в Печорах

Избрана мера пресечения гражданину, который совершил нападение с винтовкой на продавца торгового павильона в Печорах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

В Печорский районный суд обратился старший следователь следственного отдела МО МВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в отношении 39-летнего гражданина по факту разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ).

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Установлено, что 6 февраля, находясь в одном из торговых павильонов, расположенном по улице Индустриальной в городе Печоры с целью хищения двух банок пива мужчина решил совершить нападение на продавца павильона.

Он взял из холодильника две банки пива и без оплаты товара пытался выйти из павильона. Услышав требование об оплате товара от продавца, совершил нападение, в ходе которого из имеющейся при себе пневматической винтовки Корсар long, произвел один выстрел в сторону продавца, повредив стекло перегородки прилавка с торговым залом. Осознавая, что его действия являются опасными для продавца, забрал две банки пива общей стоимостью 113 рублей.

Своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением пневматической винтовки Корсар long.

С учетом данных о личности обвиняемого, имеющего непогашенную судимость, и тяжести инкриминируемого ему преступления, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 6 апреля 2025 года включительно.