Происшествия

СК проводит проверку по факту гибели мужчины в Порхове

В Порховском муниципальном округе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

11 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в городе Порхове тела 51-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации, причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки. В настоящее время назначили медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки примут процессуальное решение.