Происшествия

Около 3,5 миллионов выманили мошенники у псковичей

Очередные факты телефонного мошенничества в Псковской области. Причиненный ущерб составил в совокупности около трех с половиной миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ряду жителей Пскова, Великих Лук, Печор, Невельского и Новосокольнического районов звонили неизвестные лица. И под разными предлогами завладели их денежными средствами. В частности, незнакомцы пообещали искателям «быстрых денег» дополнительный заработок на интернет-платформах. Другим своим собеседникам они предложили для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

А некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении на сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе сотового телефона и детской коляски.

В итоге, потерпевшие, доверившись этим «доброжелателям», лишились в общей сложности около трех с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.