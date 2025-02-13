Происшествия

Псковские таможенники пресекли вывоз антикварных книг в Германию

На российско-эстонской границе сотрудники таможенного поста пункта пропуска Шумилкино в багаже жительницы Германии обнаружили незадекларированное старинное многотомное печатное издание, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

При прохождении таможенного контроля гражданка не предоставила специального разрешения Министерства культуры РФ на вывоз произведения французского географа и историка Элизе Реклю «Человек и земля». Шесть томов в твердом переплете таможенники направили на экспертизу.

«По заключению специалистов представленное издание на русском языке напечатано в начале прошлого века и является культурной ценностью. В соответствии с таможенным законодательством, книги старше 100 лет ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, для их вывоза требуется заключение министерства культуры», – пояснила начальник таможенного поста МАПП Шумилкино Светлана Григорьева.

Книги выпущены в свет в 1906 – 1909 годах в Санкт-Петербурге изданием Брокгауза – Ефрона. Рыночная стоимость шеститомника на внутреннем российском рынке превышает 75 тысяч рублей.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) КоАП РФ.