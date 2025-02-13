Происшествия

Безработная жительница Гдова украла потерянную пенсионеркой сумку

Безработная жительница Гдова украла потерянную пенсионеркой сумку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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По имеющимся данным, в Гдове 12 февраля пенсионерка, получив пенсию, купила продукты в магазине и на велосипеде с покупками отправилась домой. Однако по дороге потеряла сумку с документами и деньгами в сумме более 20 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, пожилая женщина, не теряя времени, обратилась за помощью в ОМВД России по Гдовскому району.

Полицейские незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой в совершении кражи. Ею оказались безработная местная жительница. По версии следствия, она нашла и забрала потерянную сумку, а также успела потратить часть находившихся в ней денег. Гражданка дала признательные показания. Похищенное изъято.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.